Ailesiyle enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın aylarca önce çekilen videosu gündem oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenenlerden biri de Taha Duymaz ve ailesi oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.

Duymaz için bekleyiş sürerken fenomenin aylar önce takipçileri ile yaptığı soru-cevap videosu sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.



"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim. Her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum zaten" cevabını verdi.



DİLAN POLAT SEVENLERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan, Duymaz'ın aynı zamanda arkadaşı olan Dilan Polat, bölgeye AFAD'ın gittiğini duyurduktan sonra gelişmeleri paylaşmıştı. Taha Duymaz'ın depreme yakalandığı evin önünde yayın yapan Dilan Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu. Bölgeden gelen haberleri anlık olarak paylaşan Polat, son olarak binadan bir cenaze çıkarıldığını, "Zeynep abla ile konuştum, ekip olarak çalışıyorlar. Orada şu an bir cenaze var ama kim olduğunu bilmiyorum. Ailesi bakacak, Taha'nın kardeşi orada" sözleriyle duyurdu.



GÖKHAN ÇINAR PAYLAŞTI



Daha önce programında ağırladığı Taha Duymaz'ın annesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşan YouTube programcısı Gökhan Çınar; "Vinç ve operatör yönlendirildi. Enkazda Taha’nın ve oradaki tüm canlarımızın bulunduğu binanın üzerinde devrilmiş başka bina var. Buraya diğer binayı kaldırmak için büyük bir vincin ve sistemin daha girmesi bekleniyor hâlâ. Umutla, sabah iyi haberleri bekliyoruz. Ablasıyla konuşuyorum. AFAD, Ahbap, Babala ekipleri, Oğuzhan, Derya Uluğ, Mustafa Akan ve tüm ekip canla başla uğraşıyor. CZN Burak ekiplerle birlikte enkazın orda saatlerdir. Bitmeyen bir umutla iyi haber bekliyoruz, istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?



Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.



Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.



DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU



Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu. Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.