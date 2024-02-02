Geçtiğimiz yaz aylarından beri omuz ağrısı çeken sanatçı Ajda Pekkan ameliyat oldu. Şarkıcı sağ omuz eklem yerinden operasyon geçirdi. Sabah'ın haberine göre, taburcu olarak evinde istirahate çekilen 77 yaşındaki Pekkan, üç hafta boyunca fizik tedavi görecek.

Ajda Pekkan, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Çok ağrılarım vardı, bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş. Geçen yaz yavaş yavaş o ağrılar başladı. Öncesinde aynı omuzumdan tendon ameliyatı da olmuştum. Ağrılar artınca Ramazan öncesi doktorum bu operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

