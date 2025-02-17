Ajda Pekkan, Fikret Şeneş'i ölüm yıl dönümünde andı

FİKRET ŞENEŞ KİMDİR?



Yazdığı şarkılarla Türk müziğine yön veren Fikret Şeneş, 16 Şubat 2015'de yaşamını yitirdi. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala dillerde ve kuşaktan kuşağa aktarılan unutulmaz şarkıların sahibi Fikret Şeneş, sanat hayatı boyunca 300'e yakın eser kaleme aldı.

AJDA PEKKAN İÇİN UNUTULMAZ ŞARKILAR YAZDI



Şeneş, Ajda Pekkan için 1970'li yıllarda Cacho Valdez, Tony Hatch ve Giovanni Ferrio'nun bestelediği müziklerin üzerine Sensiz Yıllarda, Kimler Geldi Kimler Geçti ve Palavra şarkılarının yanı sıra Haykıracak Nefesim, Yeniden Başlasın ve Hoş Gör Sen gibi Türkçe sözlü eserler yazdı.



Pekkan, bir röportajında Şeneş hakkında, "Fikret Şeneş benim hayatta en değer verdiğim kişilerden birisiydi. Onun en güzel şarkılarını ben okudum ve benim sesimden ölümsüz oldular. Onu her zaman yüreğimde taşıyacağım" demişti.



Şeneş de Pekkan için şu değerlendirmelerde bulunmuştu:



"Ajda Pekkan sahneler için yaratılmış. Hakikaten sahneleri dolduran, yegane Batı şarkıcımızdır benim için. Bunun yanı sıra dinleyicisine en çok saygısı olan, en mükemmel şekilde görünmek isteyen bir sanatçıdır. Öylesine saygılıdır ki saçının bir teli kıvrılsa veya elbisenin bir tarafı ütüsüz olsa katiyen sahneye çıkmaz, şarkı söylemez. Kendine de hep söylediğim gibi benim şarkılarımın en iyi vitrinidir. Çünkü o şarkılarımı alıp kendi mükemmeliyetçi kişiliği ile birleştirdiği zaman gayet tabii o şarkı nazar-ı dikkati cezbeder, herkes tarafından tutulur ve sevilir. Ama bir başkası tarafından da söylense belki aynı alakayı görebilir de görmeyebilir de. Şarkıcın görüntüsü de çok mühim. Yoksa önünüze her gelen sesi güzel birileri de şarkıcı olabilirdi."

