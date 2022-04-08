Akademi'nin Will Smith kararı belli oldu (Will Smith'e tokat cezası)

Son dakika haberi! Akademi heyeti, 94. Oscar töreninde eşiyle ilgili esprisi üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili olası yaptırımları tartışmak üzere toplandı.



Toplantı sonrasında Akademi'den yapılan açıklamada Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men cezası geldi.

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.