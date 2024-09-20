Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan çiftinin ayrıldığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen çiftten, Akınözü “Zaten evli gibiyiz” şeklinde yanıt vermişti.
Magazin Medyası özel haberine göre, çiftin geçtiğimiz ay ilişkilerini karşılıklı bir şekilde sonlandırdığı öğrenildi.
ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti.
Acı haberi, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" sözleriyle duyuruldu.
Özlem Akınözü, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından eni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
Annesini toprağa veren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu, paylaşımında “Biricik annem Özlem Akınözü’nü sonsuzluğa uğurlarken,bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından, gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki; annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış… Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler.. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?
Özlem Akınözü, "Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Avlu', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Deliha 2" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.
Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, kariyeri boyunca TRT'de spikerlik yapmanın yanı sıra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol aldı.
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