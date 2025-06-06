Akın Akınözü ilk deneme çekimini paylaştı: "Ne yaptığımı pek bilmiyorum"

Ünlü oyuncu Akın Akınözü yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. 34 yaşındaki oyuncu "İlk deneme çekimim… Arka planda annemin ve büyük amcam Süha Arın’ın sesi, yanımda biricik Can Yüksel ve ben, kameranın önündeyim." notuyla paylaşım yaptı.



Akınözü paylaşıma şu notu düştü: "Meğer hayallerimin ilk adımını o an atmışım… Ne yaptığımı pek bilmiyorum ama sevdiklerimin yanımda olduğunu bilmek yetiyor. Bugün de öyle. Kiminin sesi yakınımda, kiminin varlığı uzakta… Ama kalplerimiz her zaman bir. Yan yana olabildiklerimize, uzakta olsalar da kalpten bağ kurabildiklerimize…İyi bayramlar!"



Akınözü, Yaban Çiçekleri, Hercai, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid ve Kaderimin Oyunu gibi yapımlarla tanınıyor.

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz yıl uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Özlem Akınözü, Karagül, Zeytin Tepesi, Avlu, Payitaht Abdülhamit ve Deliha 2 gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.



Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, kariyeri boyunca TRT'de spikerlik yapmanın yanı sıra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol aldı. Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini de üstlendi.

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