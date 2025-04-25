Akın Akınözü'nün köpeği 7 yaşında: Hayatımı daha anlamlı kıldın
Bir süredir ekranlardan uzak olan Akın Akınözü, 7 yıl önce hayatına giren köpeği Archie'nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.
Hercai, Kaderimin Oyunu gibi projelerle tanınan Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü'nü toprağa vermişti.
Annesinin vefatıyla zor günler geçiren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
"CANIM OĞLUM İYİ Kİ VARSIN"
Köpeği Archie'nin doğum gününü kutlayan Akınözü, "Canım oğlum, canım kardeşim, canım dostum… İyi ki doğdun. İyi ki varsın" dedi.
"7 YIL ÖNCE TAM DA BÖYLE BİR BOŞLUĞA DOKUNDUN"
Köpeği ve annesiyle peş peşe fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, sözlerine "7 yıl önce tam da böyle bir boşluğa dokundun sen… Hayatımıza girdin, hepimizin yaşamını daha anlamlı, daha bütün kıldın" diye devam etti.
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