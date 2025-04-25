Akın Akınözü'nün köpeği 7 yaşında: Hayatımı daha anlamlı kıldın

Hercai, Kaderimin Oyunu gibi projelerle tanınan Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü'nü toprağa vermişti.

"7 YIL ÖNCE TAM DA BÖYLE BİR BOŞLUĞA DOKUNDUN"

Köpeği ve annesiyle peş peşe fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, sözlerine "7 yıl önce tam da böyle bir boşluğa dokundun sen… Hayatımıza girdin, hepimizin yaşamını daha anlamlı, daha bütün kıldın" diye devam etti.