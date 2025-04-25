Akın Akınözü'nün köpeği 7 yaşında: Hayatımı daha anlamlı kıldın

Bir süredir ekranlardan uzak olan Akın Akınözü, 7 yıl önce hayatına giren köpeği Archie'nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

Akın Akınözü'nün köpeği 7 yaşında: Hayatımı daha anlamlı kıldın

Hercai, Kaderimin Oyunu gibi projelerle tanınan Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü'nü toprağa vermişti.

Annesinin vefatıyla zor günler geçiren Akın Akınözü, hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Akın Akınözü'nün köpeği 7 yaşında: Hayatımı daha anlamlı kıldın - 1

"CANIM OĞLUM İYİ Kİ VARSIN"

Köpeği Archie'nin doğum gününü kutlayan Akınözü, "Canım oğlum, canım kardeşim, canım dostum… İyi ki doğdun. İyi ki varsın" dedi.

Akın Akınözü'nün köpeği 7 yaşında: Hayatımı daha anlamlı kıldın - 2

"7 YIL ÖNCE TAM DA BÖYLE BİR BOŞLUĞA DOKUNDUN"

Köpeği ve annesiyle peş peşe fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, sözlerine "7 yıl önce tam da böyle bir boşluğa dokundun sen… Hayatımıza girdin, hepimizin yaşamını daha anlamlı, daha bütün kıldın" diye devam etti.

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