Aksiyon yıldızı Jason Statham yeniden Antalya'da

Antikahramanlığı ile ünlenen İngiliz aksiyon oyuncusu Jason Statham, İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzalı "Servet Operasyonu" filminin çekimleri için geldiği Antalya'ya bu kez tatil için geldi.

Aksiyon yıldızı Jason Statham yeniden Antalya'da

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerinde  ve Türk oyuncuların yer aldığı yeni filmi Servet Operasyonu'nun bir kısmı Antalya'da çekilmişti. Birkaç ay önce film çekimleri için şehirde bulunan aksiyon filmlerinin sevilen ismi Statham, bu kez Antalya'ya tatil için geldi.

İngiliz oyuncu konakladığı otelden paylaşım yaparken, “Geri dönmek harika. Burası ikinci evimiz gibi oldu” dedi.

Oyuncunun paylaşımına Türk takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...