Al Pacino 83 yaşında dördüncü kez baba oldu

TMZ'nin haberine göre oyuncu bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia etti. İkilinin altı aydır görüşmediği, Pacino'nun hamilelik haberini yalnızca iki ay önce öğrendiği iddia edildi.



Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı. Tüm bu iddiaların aksine, hamilelik haberi ilk kez duyurulduğunda, Pacino'nun baba olacağı için çok sevindiği ve ikilinin hala birbirini çok sevdiği ifade edilmişti.

