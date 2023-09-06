Alec Baldwin'den eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozu

2021'de 'Rust' adlı filmin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan Alec Baldwin, zor günler geçirmişti. Birkaç ay önce sonuçlanan davada suçsuz bulunan ünlü isim, şimdilerde eşi ve çocuklarıyla vakit geçiriyor.
2012 yılından bu yana yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 7 çocuğu olan Alec Baldwin, ailesiyle New York'ta gezintiye çıktı.
"NEW YORK ÇETELERİ"
Ünlü çift, çocukları Ilaria Catalina Irena (1), Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5), Eduardo (3) ve Lucia (2) ile objektif karşısına geçti.
Baldwin, mutlu aile pozunu "New York çeteleri" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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