Alev Aydın ile yollarını ayıran Halsey'nin yeni sevgilisi

Türk senarist Alev Aydın ile yollarını ayıran ABD'li şarkıcı Halsey'nin oyuncu Avan Jogia ile birlikteliğe başladığı ortaya çıktı.

Alev Aydın ile yollarını ayıran Halsey'nin yeni sevgilisi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ile Türk senarist sevgilisi Alev Aydın geçtiğimiz nisan ayında ayrılık kararı almıştı. Ender Ridley adında bir erkek çocuğu olan çiftin dostça ayrıldığı öğrenildi.

ABD'li şarkıcı Halsey'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Alev Aydın ile yollarını ayıran Halsey'nin yeni sevgilisi - 1

28 yaşındaki şarkıcı, oyuncu Avan Jogia ile birlikte görüntülendi. Page Six'in haberine göre daha önce birlikte alışveriş yaparken görüntülenen çift, Kaliforniya'da bir etkinliğe birlikte katıldı.

Alev Aydın ile yollarını ayıran Halsey'nin yeni sevgilisi - 2

Avan Jogia, Zombieland 2, Ölümcül Deney: Racooon Şehri ve Aşkı Seç gibi filmlerle tanınıyor.

Öte yandan ünlü şarkıcının, çocuğunun bakımını Alev Aydın ile paylaşmak ve oğlunun yetişme dönemine babasının da dahil olmasını istediği, ancak fiziksel olarak velayetin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi.

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