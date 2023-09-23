Alev Aydın ile yollarını ayıran Halsey'nin yeni sevgilisi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk senarist sevgilisi Alev Aydın geçtiğimiz nisan ayında ayrılık kararı almıştı. Ender Ridley adında bir erkek çocuğu olan çiftin dostça ayrıldığı öğrenildi.
ABD'li şarkıcı Halsey'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
28 yaşındaki şarkıcı, oyuncu Avan Jogia ile birlikte görüntülendi. Page Six'in haberine göre daha önce birlikte alışveriş yaparken görüntülenen çift, Kaliforniya'da bir etkinliğe birlikte katıldı.
Avan Jogia, Zombieland 2, Ölümcül Deney: Racooon Şehri ve Aşkı Seç gibi filmlerle tanınıyor.
Öte yandan ünlü şarkıcının, çocuğunun bakımını Alev Aydın ile paylaşmak ve oğlunun yetişme dönemine babasının da dahil olmasını istediği, ancak fiziksel olarak velayetin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi.
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