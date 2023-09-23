Alev Aydın ile yollarını ayıran Halsey'nin yeni sevgilisi

Avan Jogia, Zombieland 2, Ölümcül Deney: Racooon Şehri ve Aşkı Seç gibi filmlerle tanınıyor.

Öte yandan ünlü şarkıcının, çocuğunun bakımını Alev Aydın ile paylaşmak ve oğlunun yetişme dönemine babasının da dahil olmasını istediği, ancak fiziksel olarak velayetin kendisine verilmesini talep ettiği öğrenildi.

