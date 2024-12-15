Aleyna Tilki: Yeni şoför arıyorum

Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama, Dipsiz Kuyu, Yalnız Çiçek gibi şarkılarla tanınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımında şoförüyle yollarını ayırdığını açıklayarak yeni şoför aradığını belirtti.

Aleyna Tilki, paylaşımında; "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum" ifadelerine yer verdi.

Tilki'nin paylaşımına kişinin iş başvurusu yaptığı görüldü.