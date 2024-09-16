Aleyna Tilki'den Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e destek

Tilki sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "Genellikle güzellik yarışmalarını çok desteklemiyorum ama donanımlı, hikâyesi olan, kendi milyarlarca kadının aynısını yapmamış kadınları, gerçekten çok beğeniyorum. Kaliteli güzelliğiyle bir Türk kadını. Eleştiri yapan insanları normalleştirmemek adına bunu söylemeliyim ki, öğretilmiş bilgilerle yönetilen beyniniz ve hisleriniz, herhangi bir güzelliği algılayacak kadar özgür değil."

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı belli oldu. 2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek. Sosyal medyada Birgen'in Miss Turkey seçilmesi hakkında birçok olumsuz yorumlar yapıldı.

"SADECE FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜMÜZÜ KAPSAMIYOR"



Öte yandan eleştirileri önemsemediğini belirten Bilgen, Özlem Gürses'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Açıkcası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması, sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Dolasıyla iç güzelliğinin, o beyninin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için. Çünkü güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil."

İDİL BİLGEN KİMDİR?



İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.