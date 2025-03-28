Aleyna Tilki'ye şantaj yapmıştı: 4 yıla kadar hapsi istendi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın davasında yeni bir gelişme yaşandı.



Sabah'ın haberine göre, savcılık, sanığın "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

İddialara göre, İbrahim Y. Aleyna Tilki'nin ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi.



Daha sonra 25 yaşındaki Tilki'nin babası ve asistanına ulaşan İbrahim Y. bu bilgileri yayacağını söyleyerek şantaj yaptı.

"AMACIM YARDIMCI OLMAKTI"

Sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan bu bilgileri yayan İbrahim Y. hakkındaki suçlamaları reddetti. Savcılık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dediği belirtilen sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.