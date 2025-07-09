Ali Poyrazoğlu 79 oldu: Sahnede devleşeceğin nice yıllara

Ali Poyrazoğlu, Yunanistan, Almanya, İsviçre, İngiltere, Fransa, Avusturalya ve Avusturya'da sahne aldı. 1998'de Broadway'de sahnelenen ve büyük ilgi gören "Pera" adlı yapımda başrollerden birini oynayan sanatçı, Amerikan tiyatrosunun ünlü oyuncularıyla çalıştı.



Pek çok radyo ve televizyon oyunu da yazıp yöneten Poyrazoğlu, Paris'te kendi yazdığı "İçimdeki Timsah" adlı oyunu Fransızca olarak "Le Crocodile En Moi!" adıyla sahneledi. Usta isim, 12 yıl boyunca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.



Birçok tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Ali Poyrazoğlu, 52 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok kez en iyi oyuncu ve en iyi yönetmen seçildi.