Ali Poyrazoğlu 79 oldu: Sahnede devleşeceğin nice yıllara
Oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu, 9 Temmuz'da 79 yaşına bastı. Melih Ekener de usta ismin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Uzun yıllardır sahnede olan ve son dönemde "Şıngır Şıngır Beyoğlu" adlı doğaçlama oyunuyla gündemde olan Ali Poyrazoğlu, bugün 79 yaşına bastı.
Daha önce Ali Poyrazoğlu ile aynı sahneyi paylaşan Melih Ekener de usta ismin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN BÜYÜK PATRON"
Ali Poyrazoğlu'nun bir fotoğrafını paylaşan Ekener "İyi ki doğdun büyük patron. Hep sahnede devleşeceğin nice yıllara" notunu düştü.
ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR?
Ali Poyrazoğlu, 9 Temmuz 1946 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra İngiltere ve Fransa'da tiyatro okuyan Poyrazoğlu, oyunculuğa Şehir Tiyatrolarında başladı.
Sanatçı, özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 1972'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunu kurdu. Türk ve dünya yazarlarının modern oyunlarını sergiledi. 70 filmde başrol oynayan sanatçı, 45 oyunu Türkçeye çevirdi. Çevirileri özel tiyatrolarla Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatrolarında sahnelendi.
Ali Poyrazoğlu, Yunanistan, Almanya, İsviçre, İngiltere, Fransa, Avusturalya ve Avusturya'da sahne aldı. 1998'de Broadway'de sahnelenen ve büyük ilgi gören "Pera" adlı yapımda başrollerden birini oynayan sanatçı, Amerikan tiyatrosunun ünlü oyuncularıyla çalıştı.
Pek çok radyo ve televizyon oyunu da yazıp yöneten Poyrazoğlu, Paris'te kendi yazdığı "İçimdeki Timsah" adlı oyunu Fransızca olarak "Le Crocodile En Moi!" adıyla sahneledi. Usta isim, 12 yıl boyunca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.
Birçok tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Ali Poyrazoğlu, 52 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok kez en iyi oyuncu ve en iyi yönetmen seçildi.
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