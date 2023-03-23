Ali Sunal'dan evlilik yıl dönümü kutlaması: Rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evliliklerinde 5'inci yılı geride bıraktı. 2018'de dünyaevine giren mutlu çiftin, Narin (3) ve Nil (1.5) adında iki kızı bulunuyor.



"SENİ ÇOK SEVİYORUM"



Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Ali Sunal, düğün günü çekilen fotoğraflarını "Nice 5 yıllara rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim. Seni çok seviyorum. 23.03.2018" notunu düştü.



"ŞANSIM, HUZURUM, MUTLULUĞUM"



Ünlü çift, geçtiğimiz yıl evlilik yıl dönümleri için baş başa Paris'e gitmişti. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten Ali Sunal, eşine duygularını, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Benim ailem, şansım, mutluluğum, huzurum, sevgilim, güzel karım" sözleriyle dile getirmişti. 34 yaşındaki Nazlı Kurbanzade ise "Bütün hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğimiz nice mutlu upuzun yıllara canım sevgilim" mesajını yazmıştı.