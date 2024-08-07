Ali Sunal'dan kızına: İyi ki doğdun canım Narin'im

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın büyük kızı Narin, 5 yaşına bastı. Ünlü isim, kızının doğum gününü "Bana babalık duygusunu tattırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az" sözleriyle kutladı.

Ali Sunal'dan kızına: İyi ki doğdun canım Narin'im

2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile dünyaevine giren Ali Sunal'ın Narin ve Nil adında iki kızı bulunuyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin büyük kızları Narin, 5 yaşına bastı.

Ali Sunal'dan kızına: İyi ki doğdun canım Narin'im - 1

"İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR KIZIM VAR"

Ali Sunal, büyük kızı Narin'in doğum gününü şu ifadelerle kutladı:

"Canım Narin'im iyi ki doğdun, iyi ki senin gibi bir kızım var. Rüyamı gerçeğe döndürdüğün için, bana babalık duygusunu tattırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az."

Ali Sunal'dan kızına: İyi ki doğdun canım Narin'im - 2

Ünlü isim, sözlerine "Seni dünyalar kadar, evren kadar, uzay kadar çok seviyorum (Bu aramızda) Hep beraber sevdiklerinle kutlayacağın şahane doğum günlerin olsun benim güzel prensesim" diye devam etti.

Ali Sunal kızının doğum gününü kutladı

Ali Sunal kızının doğum gününü kutladı

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