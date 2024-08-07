Ali Sunal'dan kızına: İyi ki doğdun canım Narin'im

2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile dünyaevine giren Ali Sunal'ın Narin ve Nil adında iki kızı bulunuyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin büyük kızları Narin, 5 yaşına bastı.

"İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR KIZIM VAR" Ali Sunal, büyük kızı Narin'in doğum gününü şu ifadelerle kutladı:



"Canım Narin'im iyi ki doğdun, iyi ki senin gibi bir kızım var. Rüyamı gerçeğe döndürdüğün için, bana babalık duygusunu tattırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az."

Ünlü isim, sözlerine "Seni dünyalar kadar, evren kadar, uzay kadar çok seviyorum (Bu aramızda) Hep beraber sevdiklerinle kutlayacağın şahane doğum günlerin olsun benim güzel prensesim" diye devam etti.