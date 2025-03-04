Ali Sunal'ın Edip Akbayram anısı: Sakinliğin bana o kadar iyi gelmişti ki

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 2 Mart 2025'te 75 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta isim ardından birçok paylaşım yapıldı. Akbayram'ın aramızdan ayrılmasının ardından üzüntüsünü dile getiren isimlerden biri Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın oğulları Ali Sunal oldu.

"ÜZÜNTÜSÜ GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU" Edip Akbayram'ın bir fotoğrafını paylaşan Ali Sunal, babası Kemal Sunal’ı kaybettiği gün Akbayram ile yaşadığı unutulmaz anısını takipçilerine anlattı. Sunal, paylaşımında "Babamı kaybettiğimde bizim ev mahşer yeri gibiydi çok kalabalık çok gürültülü çok acılı... O arada Edip abi geldi eve. Sessizdi, zarifti... O acılı kalabalığa katılmadı ama acısı üzüntüsü gözlerinden okunuyordu. Salondaki yemek masasının bir köşesine oturdu. Kimseyle işi yoktu, üzüntüsünü yaşayıp baş sağlığı dileyip gidecekti yine ona has zerafetiyle. Bir süre takip ettim ne yapıyor diye. Onun sakinliği dinginliği bana o kadar iyi gelmişti ki" dedi.

Ali Sunal ve babası Kemal Sunal

"BABAMLA TÜRKÜLER SÖYLERKEN HAYAL EDECEĞİM SİZİ" Ali Sunal, sözlerine "Hemen gittim yanına oturdum sarıldı bana biraz konuştuk sonra sessizce durduk. Büyülü bir andı sanki evdeki bütün gürültü hareket durmuştu. Acımı acısını sükunetle paylaştı ve müsade istedi. Edip abi o gün o an bana o kadar iyi gelmiştin ki… Seni, duruşunu, eserlerini, zarifliğini ve paylaştığımız o yas anını hiç unutmayacağım" diye devam etti. Ünlü oyuncu, Edip Akbayram'a "Babamla türküler söylerken hayal edeceğim sizi… Mekanın cennet olsun" sözleriyle veda etti.