Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele mutluluk pozu

Oyuncu Alina Boz, kısa bir süre önce işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından el ele pozlarını paylaştı.

Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele mutluluk pozu

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa bir süre önce Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sürpriz aşk gündeminde yer ederken çiftin mutluluk pozları da çok konuşuldu.

Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele mutluluk pozu - 1

YENİ FOTOĞRAF GELDİ

Aşkları tam gaz devam eden Boz ile Evirgen, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen yeni bir fotoğraflarını paylaştı.

El ele çekilen bu karelerini Instagram sayfalarının hikayeler bölümünden yayınlayan ikili, kısa sürede gündem oldu.

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