Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele mutluluk pozu

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa bir süre önce Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sürpriz aşk magazin gündeminde yer ederken çiftin mutluluk pozları da çok konuşuldu.