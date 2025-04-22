Alina Boz ile Umut Evirgen'den mutluluk pozu
Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, 2 Aralık 2023 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.
Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, beş aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırmıştı. Emirgan'da bir teknede 90 kişilik küçük bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı.
Törende Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen’in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.
UMUT EVİRGEN PAYLAŞTI
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten mutluluk pozu geldi. Muhammet Kayku'nun objektifine poz veren Alina Boz ile Umut Evirgen'in fotoğrafı büyük ilgi gördü.
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