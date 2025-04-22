Alina Boz ile Umut Evirgen'den mutluluk pozu

Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, 2 Aralık 2023 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.

Alina Boz ile Umut Evirgen'den mutluluk pozu

Ünlü oyuncu ile işletmeci ve yönetmen , beş aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırmıştı. Emirgan'da bir teknede 90 kişilik küçük bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı.

Törende Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen’in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.

Alina Boz ile Umut Evirgen'den mutluluk pozu - 1

UMUT EVİRGEN PAYLAŞTI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten mutluluk pozu geldi. Muhammet Kayku'nun objektifine poz veren ile 'in fotoğrafı büyük ilgi gördü.

İsviçre'ye gittiler: Alina Boz ile Umut Evirgen'in kar tatili

İsviçre'ye gittiler: Alina Boz ile Umut Evirgen'in kar tatili

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