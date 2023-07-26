Alina Boz-Umut Evirgen aşkından yeni kareler

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı.
Alina Boz, sürpriz ayrılığın ardından işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı. Evirgen, ünlü oyuncu ile birlikteliğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.
MUHSİN AKGÜN'E POZ VERDİLER
Birlikte Yunanistan'da tatil yapan Alina Boz ile Umut Evirgen'den yeni fotoğraflar geldi. Boz ile Evirgen, ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün’ün objektifine poz verdi.
Muhsin Akgün, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Akgün'ün yayınladığı karelere kısa sürede onlarca beğeni geldi.
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