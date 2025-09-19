Alina Boz'dan tatil pozu

İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu evliliği süren Alina Boz, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu, İtalya'dan yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu ile işletmeci ve yönetmen , 5 aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırdı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Zaman zaman bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme gelen ünlü çift, tatil için İtalya'ya gitti.

Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Bandanası ve gözlüğüyle objektif karşısına geçen Boz, manzarayı gözler önüne serdi.

27 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Alina Boz ile Umut Evirgen tatilde

