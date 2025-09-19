Alina Boz'dan tatil pozu
İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu evliliği süren Alina Boz, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu, İtalya'dan yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 5 aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırdı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
Zaman zaman bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme gelen ünlü çift, tatil için İtalya'ya gitti.
Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Bandanası ve gözlüğüyle objektif karşısına geçen Boz, manzarayı gözler önüne serdi.
27 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Umut Evirgen
- Alina Boz
- Sosyal Medya