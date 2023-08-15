Alina Boz'dan Umut Evirgen ile yeni paylaşım

Mithat Can Özer'le dört yıllık birlikteliğini bitiridikten sonra işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Alina Boz, sevgilisiyle yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Alina Boz'dan Umut Evirgen ile yeni paylaşım

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Umut Evirgen, kısa bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü çiftin sürpriz aşkı günlerce konuşulurken Boz ile Evirgen'in Yunanistan tatilinde Muhsin Akgün'e verdiği poz gündem olmuştu.

Alina Boz'dan Umut Evirgen ile yeni paylaşım - 1

ROMANTİK POZ

Umut Evirgen ile mutlu birlikteliği devam eden Alina Boz'dan romantik bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun kalp emojisi ile yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

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