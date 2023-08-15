Alina Boz'dan Umut Evirgen ile yeni paylaşım

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Umut Evirgen, kısa bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü çiftin sürpriz aşkı günlerce konuşulurken Boz ile Evirgen'in Yunanistan tatilinde Muhsin Akgün'e verdiği poz gündem olmuştu.