Alina Boz'dan Umut Evirgen'le ilk paylaşım

Oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Evirgen aşkını ilan ettikten sonra bir paylaşım da Alina Boz'dan geldi.

Alina Boz'dan Umut Evirgen'le ilk paylaşım

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Alina Boz, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.

Evirgen, geçtiğimiz hafta Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle birlikteliklerini ilan etti. Bu paylaşıma kayıtsız kalan Alina Boz da dün sosyal medya hesabından sevgilisi ile birlikte yer aldığı kareyi paylaştı.

Alina Boz'dan Umut Evirgen'le ilk paylaşım - 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Alina Boz ile Umut Evirgen'in fotoğrafına Demet Akalın'dan "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile..." yorumu geldi.

Deniz Seki de ünlü çiftin paylaşımına "Bu Umut Evirgen'in baba kucağı modeli" yorumunu yaptı.

Alina Boz'dan Umut Evirgen'le ilk paylaşım - 2

Umut Evirgen, Alina Boz'dan önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.

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