Alina Boz'dan Umut Evirgen'le ilk paylaşım

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Alina Boz ile Umut Evirgen'in fotoğrafına Demet Akalın'dan "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile..." yorumu geldi.



Deniz Seki de ünlü çiftin paylaşımına "Bu Umut Evirgen'in baba kucağı modeli" yorumunu yaptı.