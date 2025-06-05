Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan en büyük hayalini açıkladı.

Muhabir Online'ın haberine göre, Alişan "En büyük hayallerimden biri karavanla bir tatile çıkmak. Ama bir türlü ikna edemedim eşimi. O da böyle şeyler hiç sevmiyor." dedi.

48 yaşındaki şarkıcı sözlerine "Bir ikna edebilirsem... En büyük hayalim ama bir türlü gerçekleştiremedim." diye devam etti.