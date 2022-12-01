Alişan kızı Eliz'i paylaştı: Ben ona aşığım

Oyuncu Buse Varol ile mutlu evliliği devam eden Alişan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve çocuklarıyla keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, son olarak stüdyoda kızı Eliz ile verdiği pozu yayınladı.

Alişan kızı Eliz'i paylaştı: Ben ona aşığım

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Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2019 yılında oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Alişan, hesabından paylaştığı son kare ile gündeme geldi. Bir süredir sabah programı yapan ünlü şarkıcı, stüdyoda kızı Eliz'i ağırladı.

VAROL KAYITSIZ KALAMADI

Alişan, Eliz ile çekilen fotoğrafını "Ben ona aşığım" notuyla paylaştı. Eşi ve kızına kayıtsız kalmayan Buse Varol ise baba-kızın fotoğrafına "O da sana aşık" yorumunu yaptı.

Alişan kızı Eliz'i paylaştı: Ben ona aşığım - 1

"5 YILA İKİ ÇOCUKLU BİR HAYAT SIĞDIRDIK"

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Varol ile tanışma yıl dönümlerini kutlamıştı. Alişan paylaşımında "İlk buluşmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti. Ve bu beş yıla biz nişan, düğün ve 2 çocukla bir hayat sığdırdık. Güldük, ağladık, üzüldük, sevindik, tartıştık. Çok şükür hep güçlenerek çıktık. İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım ve seni seviyorum, seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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