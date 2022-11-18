Alişan ve Buse Varol'dan aşk dolu paylaşım

'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.



"BERABER YÜRÜYECEĞİMİZ DAHA ÇOK YOLUMUZ OLSUN"

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ikili, tanışma yıl dönümlerini kutladı. Eşiyle objektif karşısına geçen Buse Varol, paylaşımına "Kasım 2017... 5 seneye neler sığdırdık. Düşe kalka, acısıyla tatlısıyla. Ama en güzeli de iki tane pırlanta evladımızla. Beraber yürüyeceğimiz daha çok yolumuz olsun inşallah. Beni her zaman koşulsuz sevdiğin için, çocuklarımıza mükemmel bir baba olduğun için teşekkür ederim. Seni seviyorum kocacığım, iyi ki sensin" notunu düştü.



Eşinin yayınladığı karelere "Ben de sana teşekkür ederim aşkım" notunu düşen Alişan, Varol ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.



"5 YILA İKİ ÇOCUKLU BİR HAYAT SIĞDIRDIK"

Ünlü isim, eşine "İlk buluşmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti. Ve bu beş yıla biz nişan, düğün ve 2 çocukla bir hayat sığdırdık. Güldük, ağladık, üzüldük, sevindik, tartıştık. Çok şükür hep güçlenerek çıktık. İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım ve seni seviyorum, seviyoruz" sözleriyle seslendi.



Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Buse Varol ise "Ben de seni çok seviyorum aşkım. İyi ki sen" ifadelerini kullandı.