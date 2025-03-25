Alişan'dan eşi Buse Varol'a: Yaşattıkların için teşekkürler aşkım

"BİR İNSAN HAYATINDA NE İSTEYEBİLİR Kİ?"

Eşi Buse Varol ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Alişan, "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebilir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva" dedi.

Ünlü şarkıcı, sözlerine "Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla, hep birlikte nice nice yaşlara aşkım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun..." diye devam etti.