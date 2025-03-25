Alişan'dan eşi Buse Varol'a: Yaşattıkların için teşekkürler aşkım
Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, 35 yaşına bastı. Alişan da eşi ve iki çocuğunun annesinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, "Dostlar Mahallesi" adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.
Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Buse Varol, 35 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı Alişan da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"BİR İNSAN HAYATINDA NE İSTEYEBİLİR Kİ?"
Eşi Buse Varol ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Alişan, "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebilir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva" dedi.
Ünlü şarkıcı, sözlerine "Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla, hep birlikte nice nice yaşlara aşkım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun..." diye devam etti.
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