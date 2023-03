Alişan'ın yeğeni Eyşan 13 yaşında: Her şey dün gibi aklımda

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin vefatının ardından zor günler yaşayan Alişan, yeğeni Eyşan'ın 13. doğum günü için duygusal bir mesaj paylaştı.

Alişan, "Benim güzelim, bitanem, minik aşkım büyüyor... Bugün 13 yaşında. 13 yıl önce bugün askerdeydim ve 'yeğenin doğmuş' dedi komutanım. Dünyalar benim oldu... Sonra minicik Eyşan’ı ilk kez acemi birliğinden dönünce kucağıma aldım.. İlk yürüyüşü, konuşması, okula başlaması her şey dün gibi aklımda... Seni çok seviyorum amcam... Ve hep yanında olacağım Allah bana ömür verdiği sürece... Senden tek isteğim bugüne kadar olduğu gibi bizi başarılarınla hep gururlandırman. Sağlıkla İnşallah nice yaşlarını görelim aşkım benim" dedi.

"BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"



Alişan, kardeşini ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı.



Ünlü şarkıcı o dönem de "Abim bizi öksüz bıraktım gittin.. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." demişti.