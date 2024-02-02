Aliye Uzunatağ'dan beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen hakkında açıklama

"Bir Demet Tiyatro", "Vavien" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarla tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. Ardından bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkan usta oyuncu hakkında Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapılmıştı.

GOLD FİLM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.