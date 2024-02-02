Aliye Uzunatağ'dan beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen hakkında açıklama

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah (Apo) karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. Tedavisi devam eden Tanrıöğen'in son durumu hakkında rol arkadaşı Aliye Uzunatağ'dan açıklama geldi.

Aliye Uzunatağ'dan beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen hakkında açıklama

"Bir Demet Tiyatro", "Vavien" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarla tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. Ardından bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkan usta oyuncu hakkında Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapılmıştı.

GOLD FİLM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Aliye Uzunatağ'dan beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen hakkında açıklama - 1

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Durumu stabil olan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Aliye Uzunatağ'dan açıklama geldi.

Aliye Uzunatağ'dan beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen hakkında açıklama - 2

Snob magazin'in haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağ, Tanrıöğen'in son durumu hakkında "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.

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