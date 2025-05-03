Almeda Abazi Dubai'den paylaştı: Ailece tatil keyfi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte Dubai tatiline çıktı. Abazi, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Almeda Abazi Dubai'den paylaştı: Ailece tatil keyfi

"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlendi.

2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi.

Almeda Abazi Dubai'den paylaştı: Ailece tatil keyfi - 1

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Almeda Abazi, zaman zaman paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Almeda Abazi Dubai'den paylaştı: Ailece tatil keyfi - 2

ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİ

Almeda Abazi eşi ve çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, ailesiyle objektif karşısına geçti. Sayışman çiftinin mutlu aile pozu büyük ilgi gördü.

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