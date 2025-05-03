Almeda Abazi Dubai'den paylaştı: Ailece tatil keyfi
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte Dubai tatiline çıktı. Abazi, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlendi.
2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Almeda Abazi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİ
Almeda Abazi eşi ve çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, ailesiyle objektif karşısına geçti. Sayışman çiftinin mutlu aile pozu büyük ilgi gördü.
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