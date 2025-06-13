Almeda Abazi'den kızıyla tatil pozu
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Almeda Abazi, ailesiyle Bodrum'a gitti. Abazi, kızıyla teknede verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlendi.
2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Almeda Abazi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatilin tadını çıkaran ünlü isim, kızı Alina ile pozunu paylaştı. Kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Abazi'nin paylaşımı büyük ilgi gördü.
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