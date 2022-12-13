Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti



Ünlü oyuncu Alp Kırşan, sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Erdinç Kırşan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Babasının fotoğrafını paylaşan Kırşan; "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30 da malesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben bostanlı beşikçi oğlu camminden kaldırılacaktır. " ifadelerini kullandı.

KAYINPEDERİNE BÖYLE VEDA ETTİ



Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı