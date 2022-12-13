Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti

Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, hayatını kaybetti. Kırşan, babasının vefat haberini Instagram hesabı üzerinden verdi. Erdinç Kırşan'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti


Ünlü oyuncu Alp Kırşan, sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Erdinç Kırşan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Babasının fotoğrafını paylaşan Kırşan; "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30 da malesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben bostanlı beşikçi oğlu camminden kaldırılacaktır. " ifadelerini kullandı.

Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti - 1

KAYINPEDERİNE BÖYLE VEDA ETTİ

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı

Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti - 2

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...