Alp Navruz'dan Ayça Ayşin Turan açıklaması: Saygısızlık ötesi bir boyuta ulaştı

Ada Masalı dizisinde birlikte rol alan ve yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan (29) ve Alp Navruz (31) ayrıldı. Ayrılık sonrası ortaya birçok iddia atıldı.



Navruz yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar açıklama yapmak istemedim. Fakat artık kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır."



"SAYGIYLA KONUŞARAK İLİŞKİMİZİ NOKTALADIK"



Navruz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca belirtmek isterim ki her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle."

