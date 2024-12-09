Alper Rende kimdir? Alper Rende'nin sevgilisi Betül Çakmak hakkında bilinenler

Alper Rende 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'te Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girdi.



2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.



2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır.



2015 yılında Vine zamanlarında tanıştığı Betül Çakmak ile ilişki yaşamış, bir süre sonra ikisi de YouTuber olmuşlardır.

