Alper Rende kimdir? Alper Rende'nin sevgilisi Betül Çakmak hakkında bilinenler
Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vuran sahnelerden biri Alper Rende'nin sevgilisi Betül Çakmak'a sahnede evlilik teklifi ettiği an oldu. En iyi dijital erkek içerik üreticisi ödülünü alan Alper Rende sevgilisi Betül Çakmak'ı sahneye davet ederek evlenme teklifi etti. Peki, Alper Rende kimdir? Alper Rende'nin sevgilisi Betül Çakmak kim?
Alper Rende 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'te Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girdi.
2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.
2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır.
2015 yılında Vine zamanlarında tanıştığı Betül Çakmak ile ilişki yaşamış, bir süre sonra ikisi de YouTuber olmuşlardır.
BETÜL ÇAKMAK KİMİDİR?
Betül Çakmak, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirmesinin ardından , MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Aktif olarak 2019 yılından itibaren içerik üretmeye başlayan Betül Çakmak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınmaktadır.
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