Alperen Duymaz'a büyük şok: Ünlü oyuncu savcılığa koştu

Atamer, sözlerine "Ayrıca aynı gün müvekkilin akrabası olan farklı şehirdeki iki kişiye daha çok sayıda sahte yemek siparişi verilmiş olması Şüphelilerin, müvekkilin telefon ve adres bilgileri dışında ayrıca nüfus bilgilerine de sahip olduğunu göstermiştir. İlgili yemek sipariş sitesinden IP adresi tespiti yapılması talebiyle yetkili başsavcılığa ihbar ve şikâyette bulunduk. Ayrıca ünlü kişilerin telefon numaraları bilgilerinin satıldığını tespit ettiğimiz bir Instagram hesabına da ihbar ettik. Vatandaşların kişisel verilerinin uzun bir süre önce internette yayınlandığı ve artık elden ele dolaştığı ve bu verilerin suistimal edilerek farklı suçlar işlendiği gerçeği karşısında devletin hiçbir şey yapmamak yerine en azından yeni bir algoritmaya dayalı yeni kimlik numaraları dağıtması gerektiğini düşünüyorum" diye devam etti.