Alperen Duymaz'a büyük şok: Ünlü oyuncu savcılığa koştu

Oyuncu Alperen Duymaz, dizi setinde yaşadıkları sonrası harekete geçti. Adına 14 kez yemek sipariş verildiği ortaya çıkan ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Alperen Duymaz'a büyük şok: Ünlü oyuncu savcılığa koştu

Uzun bir aradan sonra "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisiyle ekranlara dönen oyuncu , dizi setinde yaşadığı olayla adından söz ettirdi.

Dizi çekimi sırasında sette kuryelerin arttığını fark eden Duymaz'ın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek siparişi verildiği ortaya çıktı. Hemen harekete geçen ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Alperen Duymaz'a büyük şok: Ünlü oyuncu savcılığa koştu - 1

"KENDİSİ ADINDA AÇILAN SAHTE HESAP..."

'ın avukatı İlker Atamer tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların çalınan kişisel verileri artık çok sayıda sahte yemek siparişi yoluyla rahatsızlık vermek için de kullanılmaya başlandı. Müvekkilimiz Alperen Duymaz dizi çekimi için sette bulunduğu sırada kendisi adına açılan sahte bir yemek sipariş hesabından 14 ayrı bir yemek sipariş verilmesi neticesinde art arda gelen yemek kuryeleri nedeniyle çekimlere ara vermek zorunda kalmıştır."

Alperen Duymaz'a büyük şok: Ünlü oyuncu savcılığa koştu - 2 Avukat İlker Atamer'in paylaşımı

Atamer, sözlerine "Ayrıca aynı gün müvekkilin akrabası olan farklı şehirdeki iki kişiye daha çok sayıda sahte yemek siparişi verilmiş olması Şüphelilerin, müvekkilin telefon ve adres bilgileri dışında ayrıca nüfus bilgilerine de sahip olduğunu göstermiştir. İlgili yemek sipariş sitesinden IP adresi tespiti yapılması talebiyle yetkili başsavcılığa ihbar ve şikâyette bulunduk. Ayrıca ünlü kişilerin telefon numaraları bilgilerinin satıldığını tespit ettiğimiz bir Instagram hesabına da ihbar ettik. Vatandaşların kişisel verilerinin uzun bir süre önce internette yayınlandığı ve artık elden ele dolaştığı ve bu verilerin suistimal edilerek farklı suçlar işlendiği gerçeği karşısında devletin hiçbir şey yapmamak yerine en azından yeni bir algoritmaya dayalı yeni kimlik numaraları dağıtması gerektiğini düşünüyorum" diye devam etti.

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