Altın Küre ödüllü filmin yıldızı Samuel Theis tecavüzle suçlanıyor

Altın Küre ödüllü "Bir Düşüşün Anatomisi" filminin yıldızı Samuel Theis tecavüzle suçlanıyor.

Altın Küre ödüllü filmin yıldızı Samuel Theis tecavüzle suçlanıyor

Cannes Film Festivali'nde prestijli Altın Palmiye ödülünü kazanan Bir Düşüsün Anatomisi'nin (Anatomy of a Fall) yıldızı Samuel Theis tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi.

45 yaşındaki Fransız yönetmen ve oyuncu Samuel Theis, yönetmen koltuğunda oturduğu "Je Te Jure" filminin bir ekip üyesi tarafından tecavüzle suçlanıyor. Fransa'nın Metz kentinde, yapım için kiralanan bir dairede gerçekleştiği iddia edilen olay geçtiğimiz yaz yaşandı.

Fransız gazetesi Liberation'a göre, Theis ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu söyledi. Yönetmenin avukatı ise resmi bir şikayetten haberdar olmadığını dile getirdi.

Altın Küre ödüllü filmin yıldızı Samuel Theis tecavüzle suçlanıyor - 1

UZAKTAN YÖNETECEK

Film henüz tamamlanmadı bu nedenle yapım şirketi Avenue B'nin yönetmeni uzaktan çalışmaya yönlendirdiği bildirildi. 

Bir Düşüşün Anatomisi filmi geçtiğimiz günlerde Altın Küre'den ödülle ayrıldı. Theis, filmde Sandra Hüller’in karakterinin eşini canlandırıyor.

"BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ" HAKKINDA HER ŞEY

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