Altıncı his filminin yıldızı gözaltına alındı

Mammoth Mountain Kayak Merkezi'nde meydana gelen olayda, Osment'ın yanında bulunan uyuşturucu maddenin kokain olduğu tahmin ediliyor. People dergisine konuşan emniyet görevlileri, maddenin laboratuvara gönderildiğini ve test sonuçlarının henüz açıklanmadığını ifade etti.

Mammoth Lakes Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan Osment, daha sonra serbest bırakıldı. Mono County Şerif Ofisi, oyuncuya yönelik herhangi bir dava açılıp açılmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Altıncı His filmiyle tanınan ABD'li oyuncu, henüz 18 yaşındayken alkollü araç kullanmaktan dolayı suçlu bulunmuş ve üç yıl denetimli serbestlik cezası almıştı. HALEY JOEL OSMENT KİMDİR? Haley Joel Osment, 10 Nisan 1988 doğumlu Amerikalı oyuncudur. Kariyerine çocuk yaşta başlayan Osment, 1994 yapımı Forrest Gump filmindeki Forrest Gump Jr. rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, asıl büyük çıkışını 1999 yapımı Altıncı His filmindeki Cole Sear rolüyle yaptı. Bu performansı ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandırdı.​





Osment; Pay It Forward, A.I. Artificial Intelligence, Secondhand Lions gibi önemli filmlerde de rol aldı. Seslendirme alanında da başarılı bir kariyere sahip olan oyuncu, Kingdom Hearts video oyun serisinde Sora ve Vanitas karakterlerini seslendirdi.



Eğitimini New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu'nda tamamlayan Osment, 2011 yılında mezun oldu. 2025 yılının Ocak ayında Kaliforniya'nın Altadena bölgesinde meydana gelen yangında evi tamamen yok olan ünlü oyuncunun zor günler geçirdiği biliniyor.

