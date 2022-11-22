 Amasya'daki kazada hayatını kaybeden Burak Topçu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Amasya'daki kazada hayatını kaybeden Burak Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'daki kazada hayatını kaybeden tiyatro oyuncularından Burak Topçu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Amasya'daki kazada hayatını kaybeden Burak Topçu son yolculuğuna uğurlandı

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'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü geçiren 'Baş Belası' oyunu ekibinden Tolga Güleryüz, Özgür Karataş ve Burak Topçu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Tiyatro oyuncularından 2 çocuk babası Burak Topçu, bugün Beyoğlu'ndaki Emir Efendi Camii'nde ikindi vakti kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Topçu'nun tabutunun üstüne montu örtüldü.

Topçu'nun cenazesine, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Baba Selahattin Topçu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Anne Ayşe Topçu, eşi Nihal Topçu ile kızları Aleyna ve Ebru Topçu da, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Namazın ardından, defnedilmek için taşınan tabutun arkasından Topçu'nun kızı Aleyna, 'yavaş taşıyın' diyerek ağladı. Topçu'nun cenazesi Hasköy Kalaycı Bahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Amasya'daki kazada hayatını kaybeden Burak Topçu son yolculuğuna uğurlandı - 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da cenazeye çelenk gönderdi.

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