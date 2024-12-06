Amber Heard ikinci bebeğini bekliyor

İkinci çocuğuyla ilgili bilgi veren Heard'ün sözcüsü, "Henüz hamileliğin oldukça erken bir aşamasındayız, dolayısıyla takdir edersiniz ki bu aşamada fazla detaya girmek istemiyoruz. Amber'ın hem kendisi hem de Oonagh Paige adına sevindiğini söylemek yeterli olacak" dedi.

"KIZIM, HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI"

Öte yandan daha önce sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklayan Amber Heard, şimdilerde 3 yaşında olan kızı Oonagh Paige'in doğum haberini şu sözlerle duyurmuştu:

“Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum. Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, “Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı..."