Amber Heard ikinci bebeğini bekliyor
Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk eden Amber Heard, İspanya'ya yerleşmişti. Kızıyla gözlerden uzak bir yaşam süren Heard, ikinci çocuğunu beklediğini duyurdu.
Eski eşi Johhny Depp ile karşılıklı açtıkları şiddet ve tazminat davalarıyla gündemden düşmeyen Amber Heard, ABD'yi terk etmiş ve İspanya'nın Madrid kentine taşınmıştı.
2021 yılında bir kız bebek annesi olduğunu açıklayan 38 yaşındaki oyuncunun, bebeğinin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği öğrenilmişti.
"HAMİLELİĞİN ERKEN BİR AŞAMASINDAYIZ"
Şimdilerde Oonagh Paige adını verdiği kızıyla gözlerden uzak bir yaşam süren Amber Heard, ikinci çocuğunu beklediğini duyurdu.
İkinci çocuğuyla ilgili bilgi veren Heard'ün sözcüsü, "Henüz hamileliğin oldukça erken bir aşamasındayız, dolayısıyla takdir edersiniz ki bu aşamada fazla detaya girmek istemiyoruz. Amber'ın hem kendisi hem de Oonagh Paige adına sevindiğini söylemek yeterli olacak" dedi.
"KIZIM, HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI"
Öte yandan daha önce sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklayan Amber Heard, şimdilerde 3 yaşında olan kızı Oonagh Paige'in doğum haberini şu sözlerle duyurmuştu:
“Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum. Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, “Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı..."
- Etiketler :
- Haberler -
- Amber Heard
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin