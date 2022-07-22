Amber Heard'den Johnny Depp'in 10 milyon dolarlık tazminat davasına bir itiraz daha

Eski eşi Johnny Depp lehine verilen 10 milyon dolarlık tazminat kararının iptal edilmesi yönündeki başvurusu reddedilen Amber Heard avukatları aracılığıyla temyize başvurdu.

Amber Heard'den Johnny Depp'in 10 milyon dolarlık tazminat davasına bir itiraz daha

Haberler 22.07.2022 - 09:23

İlişkili Haberler

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun

Category

Amber Heard, eski eşi Johnny Depp’e ödemesi gereken 10 milyon dolar tazminata itiraz için temyiz mahkemesine başvurdu.

Heard avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine yaptığı yazılı bildirimde daha önce verilen kararın bozulması için resmen başvuruda bulunmak istediğini bildirdi.

Yapılan bir yazılı açıklamada, "Mahkemenin adil ve hakkaniyetli bir kararı engelleyen hatalar yaptığına inanıyoruz. Adaleti sağlamak için gerekli atmamız gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle karara itiraz ediyoruz" denildi.

MAHKEMEDE BÖYLE İFADE VERMİŞTİ:
KANEPEDE OTURUYORDUK VE YÜZÜME VURDU

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...