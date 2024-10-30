Ameliyat olan Nuri Alço'dan haber var: Çok zorlu bir süreçti

"RABBİM BİZLERE BAĞIŞLADI"

Sanatçının eşi Burcu Alço, Nuri Alço’nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı" dedi.