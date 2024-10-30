Ameliyat olan Nuri Alço'dan haber var: Çok zorlu bir süreçti
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, ameliyat oldu. Eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından usta oyuncunun son durumunu açıkladı.
Eskişehirli usta oyuncu Nuri Alço, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren Alço, bağırsak tıkanıklığı sebebiyle apar topar ameliyata alındı.
Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta ismin son durumu hakkında bilgi verdi.
"RABBİM BİZLERE BAĞIŞLADI"
Sanatçının eşi Burcu Alço, Nuri Alço’nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı" dedi.
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