Ameliyat olan Şimal'den haber var: Her geçen gün daha iyi oluyorum

Takipçilerine öpücük yollayan Şimal, "Her geçen gün daha iyi oluyorum çok şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum teslimim yaradana. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum, kendinize çok iyi bakın" dedi.