Ameliyat olan Şimal'den haber var: Her geçen gün daha iyi oluyorum

Geçtiğimiz günlerde beyninde tümör tespit edilen ve ameliyat olan şarkıcı Şimal, son durumunu takipçileriyle paylaştı.

Ameliyat olan Şimal'den haber var: Her geçen gün daha iyi oluyorum

2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, uzun bir tedavi süreci sonrası hastalığı yenmişti. Geçtiğimiz haftalarda rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden Şimal'in bu kez beyninde tümör tespit edilmişti.

Şimal yaptığı açıklamada "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" demişti.

Ameliyat olan Şimal'den haber var: Her geçen gün daha iyi oluyorum - 1

"İSYAN ETMİYORUM"

Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, geçtiğimiz hafta 8 saat süren bir operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı, son durumunu takipçileriyle paylaştı.

Şimal'den ameliyat sonrası ilk kare: Her şey yolunda

Şimal'den ameliyat sonrası ilk kare: Her şey yolunda

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Takipçilerine öpücük yollayan Şimal, "Her geçen gün daha iyi oluyorum çok şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum teslimim yaradana. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum, kendinize çok iyi bakın" dedi.

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