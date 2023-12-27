Ameliyat olan Tanyeli çocuklarıyla poz verdi: Bu hikayenin sonu mutluluk

Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Ameliyatı başarılı geçen ünlü isim, son halini takipçileriyle paylaştı.

Ameliyat olan Tanyeli çocuklarıyla poz verdi: Bu hikayenin sonu mutluluk

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Uzun bir tedavi süreci sonrası 21 Ekim'de kanser aşısı olmak için Küba'ya giden Tanyeli, orada 10 gün kalmıştı.

AMELİYAT OLDU

Türkiye'ye dönmesinden kısa bir süre sonra ameliyat olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında  "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı" açıklamasını yapmıştı.

Ameliyat olan Tanyeli çocuklarıyla poz verdi: Bu hikayenin sonu mutluluk - 1

OĞULLARIYLA POZ VERDİ

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Oğulları Taylan ve Teoman ile paylaşım yapan Tanyeli'nin saçlarının uzamaya başladığı gözlemlendi.

Paylaşımdaki "Bu hikayenin sonu mutluluk" notu dikkatlerden kaçmadı.

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