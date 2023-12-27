Ameliyat olan Tanyeli çocuklarıyla poz verdi: Bu hikayenin sonu mutluluk

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Uzun bir tedavi süreci sonrası 21 Ekim'de kanser aşısı olmak için Küba'ya giden Tanyeli, orada 10 gün kalmıştı.

AMELİYAT OLDU

Türkiye'ye dönmesinden kısa bir süre sonra ameliyat olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı" açıklamasını yapmıştı.