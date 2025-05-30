Ameliyat olmuştu: Rıza Kocaoğlu'ndan yeni kare

Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, birkaç gün önce ameliyat olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi.

Ameliyat olmuştu: Rıza Kocaoğlu'ndan yeni kare

Kuzey Güney, Ezel, Karadayı, Çukur gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ve şimdilerde İnci Taneleri'nde rol alan , birkaç gün önce ameliyat olmuştu.

46 yaşındaki ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Ameliyat olmuştu: Rıza Kocaoğlu'ndan yeni kare - 1

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

, paylaşımında "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Ameliyat olmuştu: Rıza Kocaoğlu'ndan yeni kare - 2

Ameliyat sebebi hakkında açıklama yapmayan ünlü oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu. , sabah saatlerinde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

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