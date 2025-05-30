Ameliyat olmuştu: Rıza Kocaoğlu'ndan yeni kare
Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, birkaç gün önce ameliyat olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi.
Kuzey Güney, Ezel, Karadayı, Çukur gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ve şimdilerde İnci Taneleri'nde rol alan Rıza Kocaoğlu, birkaç gün önce ameliyat olmuştu.
46 yaşındaki ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"
Rıza Kocaoğlu, paylaşımında "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Ameliyat sebebi hakkında açıklama yapmayan ünlü oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu. Rıza Kocaoğlu, sabah saatlerinde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
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