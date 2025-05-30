Ameliyat olmuştu: Rıza Kocaoğlu'ndan yeni kare

Kuzey Güney, Ezel, Karadayı, Çukur gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ve şimdilerde İnci Taneleri'nde rol alan Rıza Kocaoğlu, birkaç gün önce ameliyat olmuştu.

46 yaşındaki ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.