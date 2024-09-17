Amerikalı rapçi Diddy yine gözaltına alındı

New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, Combs'un gözaltına alındığını duyurdu. Williams, Combs hakkında hazırlanan iddianamenin şimdilik gizli tutulacağını, dava hakkındaki detayların daha sonra açıklanacağını belirtti. Combs'un avukatı Marc Agnifilo, müvekkilinin işbirliği yaptığını ve "suçsuz olduğunu" belirterek, bütün gerçeklerin ortaya çıkmasının beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan ve "Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADI

Combs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Kasım 2023'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Combs hakkında dava açmıştı. CNN televizyonu, mayısta Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu gösteren bir video yayımlamış, Combs yaptıklarından dolayı özür dilemişti. Diddy videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatınızın en karanlık zamanlarını düşünmek çok zor ama bazen bunu yapmak zorundasınız. Çok kötü durumdaydım. Yani dibe vurdum. Ama bahane üretmiyorum. O videodaki davranışım affedilemez. Bu videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. Kendimden iğreniyorum. O zaman bunu yaptığımda tiksiniyordum, şimdi de tiksiniyorum.”

Rapçi sözlerine "Profesyonel yardım aradım. Terapiye, rehabilitasyona gitmek zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Ama her gün daha iyi bir adam olmaya kararlıyım. Beni bağışlamanızı beklemiyorum. Gerçekten üzgünüm" diye devam etti.

