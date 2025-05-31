Amerikalı şarkıcı Robin Thicke evlendi

Ünlü şarkıcı Robin Thicke ile April Rove Geary dünyaevine girdi. People dergisinin haberine göre, uzun süredir birlikte olan çift Meksika'da evlendi.

48 yaşındaki şarkıcının birkaç gün önce Cannes'da sevgilisine evlenme teklifi ettiği ortaya çıktı. Ünlü çiftin Luca Patrick, Lola Alai ve Mia Love adında üç çocuğu var.

Love ile 2014'ten beri birlikte olan şarkıcı, oyuncu Paula Patton ile 10 yıllık evliliğini bitirmişti.

