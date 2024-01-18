Ampute futbolcu Barış Telli'nin hayatı film oldu: Kendisinin dublörü oldu!

Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi 23 Şubat 2024'te izleyiciyle buluşacak. Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden Barış'ın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak filmde Barış Telli'yi Taner Ölmez canlandırıyor.
Filmde Barış Telli, kendisini oynayan Taner Ölmez’e dublörlük yaptı. Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı olan Barış Telli, kendi alanında eşsiz bir futbol oynadığı ve sahadaki hünerleri benzersiz olduğu için bazı sahnelerde, Taner Ölmez yerine sahnelerde yer alarak, filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi.
Filmin kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.
Yapımcılığını Hünkar Doğan/Four Story Prodüksiyon'un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Müziklerinde ise Fahir Atakoğlu imzası bulunan filmin Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor.
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