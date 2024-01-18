Ampute futbolcu Barış Telli'nin hayatı film oldu: Kendisinin dublörü oldu!

Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi 23 Şubat 2024'te izleyiciyle buluşacak. Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden Barış'ın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak filmde Barış Telli'yi Taner Ölmez canlandırıyor.

Filmde Barış Telli, kendisini oynayan Taner Ölmez’e dublörlük yaptı. Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı olan Barış Telli, kendi alanında eşsiz bir futbol oynadığı ve sahadaki hünerleri benzersiz olduğu için bazı sahnelerde, Taner Ölmez yerine sahnelerde yer alarak, filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi.