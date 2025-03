Angelina Jolie, evini oğluna hediye etti! En büyük hayali Kamboçya'ya taşınmak

Son olarak Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde rol alan ünlü oyuncu Angelina Jolie yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündemde.



Altı çocuk annesi olan oyuncu, her ne kadar gözlerden uzak bir yaşam sürdürse de katıldığı etkinliklere çoçuklarını da mutlaka götürüyor. The New York Times'a konuşan 49 yaşındaki oyuncu, oğullarından birinin artık yalnız yaşamaya başladığını açıkladı.

20'li yaşlarındayken New York'tan ev alan Jolie, artık o evde oğlunun yaşadığını açıkladı.