Angelina Jolie, evini oğluna hediye etti! En büyük hayali Kamboçya'ya taşınmak

Son olarak Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde rol alan ünlü oyuncu Angelina Jolie yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündemde. Altı çocuk annesi olan oyuncu, her ne kadar gözlerden uzak bir yaşam sürdürse de katıldığı etkinliklere çoçuklarını da mutlaka götürüyor. The New York Times'a konuşan 49 yaşındaki oyuncu, oğullarından birinin artık yalnız yaşamaya başladığını açıkladı.

"18 YAŞINA GELDİKLERİNDE AYRILABİLECEĞİM" DEMİŞTİ

Jolie, oğlunun yalnız yaşamasıyla ilgili "Geçen gün onu ziyaret edeceğimi söyledim, bana 'Evi temizlemem için bir gün verir misin?' diye sordu. Evet, annesi için evi temizlemesi hoşuma gitti ama ev ne kadar kötü durumda acaba diye düşündüm" ifadelerini kullandı.



Hangi oğlunun bu evde yaşamaya başladığını açıklamayan Jolie, diğer beş çocuğunun da bu evde sık sık kaldığını söyledi.



Jolie ise henüz 18 yaşını doldurmayan ikizleri Knox ve Vivienne ile Los Angeles'ta yaşıyor. Oyuncu geçtiğimiz yıl Hollywood Reporter'a verdiği röportajda "Bu şehirde büyüdüm. Boşanma nedeniyle burada olmak zorunda olduğum için buradayım, ancak çocuklarım 18 yaşına geldiklerinde ayrılabileceğim" demişti.



"KAMBOÇYA'DA DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRECEĞİM"



Jolie sözlerine "Büyük bir aileniz olduğunda, onların mahremiyete, huzura ve güvenliğe sahip olmasını istersiniz. Şimdi çocuklarımı büyütmek için bir evim var, ancak bazen burası... dünyanın başka yerlerinde gördüğüm insanlık, büyüdüğüm yerdekinden çok farklı. Kamboçya'da daha çok zaman geçireceğim. Aile üyelerimi dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ziyaret edeceğim" diye devam etti.



Çiftin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox adında 6 çocuğu bulunuyor. Jolie ile Pitt, 2019'da yasal olarak bekar ilan edildi. Jolie, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi.

