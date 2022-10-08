Angelina Jolie'nin şiddet iddiaları sonrası Brad Pitt: Yanıt mahkemede verilecek

Angelina Jolie'nin çocuklara ve kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Brad Pitt'in yakınları Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.

Angelina Jolie'nin şiddet iddiaları sonrası Brad Pitt: Yanıt mahkemede verilecek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Angelina Jolie Pakistan’dan bildirdi: Burayı daha önce hiç böyle görmemiştim

Angelina Jolie Pakistan’dan bildirdi: Burayı daha önce hiç böyle görmemiştim

Category

Oscarlı oyuncu Brad Pitt (58), eski eşi Angelina Jolie'nin (47) hakkındaki şiddet suçlamalarına tepki gösterdi.

Jolie'ye ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan Pitt'in avukatı, "Yapmadığı hiçbir şeyi üstlenmeyecek. Sürekli kişiliğine yönelik bir saldırı altında. Her zaman yaptığı gibi yanıtını mahkeme huzurunda verecek" diye konuştu.

Pitt'in yakınları ise Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.

Öte yandan yıldız oyuncu Pitt ile model Emily Ratajkowski'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edilmişti.

Angelina Jolie'nin şiddet iddiaları sonrası Brad Pitt: Yanıt mahkemede verilecek - 1

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...